إحباط محاولة استهداف ارتال للدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى واثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".وأضاف البيان انه "تم تفكيك احدهما موقعيا وتفجير الاخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".