صد تعرض لـ"داعش" في ديالى

أفاد مصدر أمني، الأحد، بصد تعرض لـ"داعش" في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قطعات الجيش تشتبك مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى". وأضاف المصدر أن "القطعات تتمكن من صد التعرض وتصيب احد عناصر داعش".