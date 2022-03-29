قصف يستهدف محيط معسكر تركي في الموصل

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض محيط معسكر تركي في الموصل بمحافظة نينوى لقصف صاروخي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط معسكر زليكان التركي في الموصل تتعرض للاستهداف بثلاثة صواريخ". وأضاف المصدر أنه "لم تسجل اصابات تذكر".