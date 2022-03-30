انطلاق اليوم الثاني من عملية "الإرادة الصلبة" في صلاح الدين والانبار

وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الألوية التي شاركت في العملية هي (6 ،31 ، 35 ،51 ، والافواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع والمديريات المشاركة (أمن الحشد، ومكافحة المتفجرات ، ومديرية الاعلام العامة) والقوات الأمنية بإسناد طيران الجيش".من جانبها، أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد، شروعها باليوم الثاني لعملية الارادة الصلبة باتجاه صحراء جزيرة الموصل بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب العمليات المشتركة الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري و مسؤول عمليات الحشد الشعبي أبوعمار الطيب.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية الارادة الصلبة لن تنتهي قبل تحقيق كامل اهدافها المرسومة ولليوم الثاني يحقق ابطالنا نتائج جيدة من تطهير مناطق شاسعة من المناطق المحاذية للشريط السوري العراقي".واضاف، أن "العملية مهمة على صعيد امن محافظة الانبار وتمنع من تكوين خلايا ارهابية ، مؤكدا في الوقت ذاته ان التنسيق على اعلى مستوياته بين القطعات العسكرية والحشد الشعبي".