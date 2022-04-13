وكالة الاستخبارات تعلن القبض على 28 متهماً من مثيري الفتنة والمسيئين للرموز الدينية

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على 28 متهماً من مثيري الفتنة والمسيئين للرموز الدينية في مناطق متفرقة.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بينما ينعم أبناء الشعب العراقي بأجواء الأمان والإيمان خلال شهر رمضان المبارك، حاولت جماعة تحمل فكر متطرف نشر الفتنة والإساءة للرموز الدينية والمراقد المشرفة".

واضاف البيان، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استنفرت جهودها لمتابعة عناصر هذه الحركة المتطرفة، وتمكنت من إلقاء القبض على ٢٨ متهما في محافظات (البصرة، ميسان، كربلاء المقدسة، الديوانية، بغداد، بابل)".

وتابع، "اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية اللازمة لإكمال أوراقهم التحقيقية.

وذكر، "كما تواصل مفارز الوكالة عمليات البحث والتحري وفق معلومات استخبارية دقيقة عن أي شخص يحاول العبث بالأمن".