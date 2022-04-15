الإطاحة بشقيق الإرهابي "شاكر وهيب" غربي العراق

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قسم مكافحة اجرام الانبار وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وبعملية نوعيه ومتابعة دقيقة ومستمرة، تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي (عامر وهيب زعتر) شقيق الإرهابي المقبور شاكر وهيب زعتر في قضاء القائم غربي محافظة الانبار".وبينت، أنه "تمت عملية متابعته من تركيا إلى حين دخوله الاراضي العراقية عن طريق سوريا للقيام بعمليات إرهابية داخل العراق".