شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل غامضة وتعتقل الجاني

كشفت مديرية شرطة كربلاء، الثلاثاء، عن جريمة قتل غامضة، مؤكدة اعتقال الجاني.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد ان استخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود جثة داخل عجلة كيا سورنتو بيضاء اللون متعرضة لاطلاقات نارية في قضاء الحسينية منطقة ام عروك بمحافظة كربلاء المقدسة ونظراً لأهمية الحادث وخطورته ولما له من مساس بأمن وراحة المواطنين تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة".

وأضاف البيان أنه "بعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل وبعملية امنية ومهنية عالية تم القبض على المتهم (ك) وبعد مواجهته بالادلة انهار واعترف صراحةً قيامه بقتل المجنى عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم".

ولفت البيان الى "ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وصدقت اقواله قضائياً بالاعتراف واجري كشف الدلالة على محل الحادث بدلالته وجاء مطابق لاعترافاته الابتدائية والقضائية وإحالته الى القضاء لينال جزائه العادل".