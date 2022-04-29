الإطاحة بمبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغا من المال".وأضافت، أن "عملية القبض، تمت بعد ان استنجدت المشتكية بمفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور حول تعرضها لإبتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات وبدلالة المشتكية تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود".واشارت إلى أن "المجرم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".