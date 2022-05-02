هجوم مسلح يودي بحياة "شيخ عشيرة" جنوبي العراق

السومرية نيوز - ميسان



أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بمقتل شيخ عشيرة في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان.





وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "هجوما مسلحا نتيجة ثأر عشائري، أودى بحياة شيخ عشيرة في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان".