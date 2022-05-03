باستخدام الرصاص الحي.. اعتقال أب جعل ابنه شاخصاً لإثبات مهارته بالقنص!

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ذي قار، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بعد استحصال الموافقات القضائية إثر قيامه بنشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي ويظهر فيه استخدامه السلاح وإطلاقه النار بطريقة غير مشروعة، وما يحمله ذلك من إساءة واضحة إلى السلم المجتمعي وتهديده لحياة طفل قاصر".وأضاف البيان، أن "المتهم تم تدوين أقواله أصولياً وفق القرار (570) من قانون العقوبات العراقي واحالته إلى الجهات القضائية المختصة"، مشيراً إلى أن "جهاز الأمن الوطني أكد استمراره برصد مثل هذه حالات واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجتها لما تحمله من تهديد لحياة المدنيين".