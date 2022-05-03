تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وضبط 10 كيلوغرامات من "الكريستال" في البصرة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية أمنية نوعية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قسم مكافحة مخدرات (البصرة) من إلقاء القبض على شبكة دولية لتجارة المخدرات مكونة من متهمين اثنين ضبط بحوزتهما ( 10 كيلو)، و(200 غرام) من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للتهريب إلى إحدى دول الجوار".وأضاف البيان أن "المتهمين تم إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات لينالا جزاءهما العادل".