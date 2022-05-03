صد تعرض إرهابي في ديالى

السومرية نيوز - ديالى



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بصد تعرض لإرهابيي داعش في محافظة ديالى.





وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الحشد الشعبي تمكن من صد تعرضاً لعناصر داعش الإرهابية ضمن ناحية السعدية بمحافظة ديالى".