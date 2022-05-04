الخلية تصدر بياناً بعد سقوط صاروخ على منزل وسط بغداد

وقالت الخلية في بيانها الذي ورد لـ السومرية نيوز، إن "جماعة خارجة عن القانون أقدمت على استهداف منازل المواطنين ضمن منطقة الكرادة ببغداد، بصاروخ نوع كاتيوشا، ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية".وبينت، أن "هذا الصاروخ انطلق من شرق العاصمة بغداد، في حين شرعت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة"، لافتة إلى أن "الأعمال الإرهابية يراد منها تعكير صفو الحياة في العاصمة بغداد، الا ان القوات الأمنية ستكون لهؤلاء بالمرصاد وسيكون مصيرهم خلف القضبان".