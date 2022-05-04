وكالة الاستخبارات تصدر بيانا بشأن استهداف منزل ابو رغيف

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جراثم الكفر والارهاب وعصابات الجريمة المنظمة ، حاول بعض الخارجين عن القانون وفي فجر هذا اليوم استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا وكانت محاولة فاشلة فقط اضرار في سياج المنزل ، وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الاطلاق وجار البحث عن الجناه حاليا".واضافت ان "القوات الامنية فتحت تحقيق بهذا الموضوع وسيتم انزال اقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد بة تعكير صفو الامن والامان الذي ينعم بة البلد والاحتفالات بعيد الفطر المبارك".