الإعلام الأمني: عمليات ميسان توجه بالقبض على المتسببين بالنزاعات العشائرية

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قطعات قيادة عمليات ميسان شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تجدد نزاع عشائري سابق في ناحية العزيز بمحافظة ميسان".واضافت ان "قائد عمليات ميسان وصل على رأس قوة عسكرية لفرض الأمن هناك بعد أن تم فرض طوق امني، كما وجه بالقاء القبض على المنتسببين بهذا النزاع الذي أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين".واشارت الخلية الى ان "قيادة العمليات اكدت انها لن تسمح لأي شخص كان بالخلال بالأمن والاستقرار المحافظة"، مشددة على أنها "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن".