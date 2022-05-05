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مقتل موظف في المالية داخل منزله جنوبي بغداد
أمن
2022-05-05 | 13:59
المصدر:
السومرية نيوز
4,182 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل موظف في وزارة المالية داخل منزله جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موظفاً في وزارة المالية قتل بطلق ناري في الرأس داخل داره ضمن منطقة الدورة".
وأضاف المصدر أنه "لم يتبين اسباب القتل حتى الان".
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