السومرية نيوز – نينوى



القت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على منفذي تفجير العجلة المفخخة بمحافظة نينوى.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على إرهابيين إثنين قاما بتفجير عجلة مفخخة نوع اوبل رصاصي اللون في ٢٨ نيسان الماضي في منطقة المجموعة الثقافية في حي الشرطة بالجانب الايسر لمدينة الموصل".

واضاف البيان ان "عملية القبض جاءت بعد أن شرعت مفارز الوكالة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ومقاطعة المعلومات وبعد جهود استخبارية كبيرة معززة بالعمل التقني والفني من قبل رجال الوكالة في محافظة نينوى".

وتابع، ان "وكالة الاستخبارات ستقوم باعطاء تفاصيل كاملة في وقت لاحق بعد إكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة".