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صافرات الانذار تنطلق داخل مطار بغداد الدولي
أمن
2022-05-06 | 09:37
المصدر:
السومرية نيوز
5,865 مشاهدة
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد الدولي
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صافرات الانذار انطلقت داخل مطار بغداد الولي".
واضاف ان " الصافرات انطلقت لغرض الفحص التجريبي".
المحرر:
سعد أحمد
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مطار بغداد الدولي
صافرات الانذار
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