صافرات الانذار تنطلق داخل مطار بغداد الدولي

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانطلاق صافرات الانذار داخل مطار بغداد الدولي

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "صافرات الانذار انطلقت داخل مطار بغداد الولي".



واضاف ان " الصافرات انطلقت لغرض الفحص التجريبي".

