أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن مقتل عدد من عناصر "داعش" في نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد أن أكدت قواتنا المسلحة، أن لا مكان للإرهابيين على تراب وادي الرافدين، ها هي اليوم تترجم هذا التأكيد وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عجلة يستقلها عناصر عصابات داعش الإرهابية قرب أحد الإنفاق جنوبي الحضر".

وأضاف البيان "باشر تشكيل مسلح من الشجعان في طيران الجيش نحو هذه العجلة، وأثناء عملية الاستطلاع حاول العناصر الإرهابيين الهرب بالعجلة، إلا أن الأبطال في طيران الجيش أرسلوا هذه العناصر الإرهابية الى جهنم وبئس المصير بعد مطاردتهم للعجلة وترجل هذه العناصر منها"، مؤكداً "حرق العجلة بالكامل وقتلهم جميعاً".