اتخاذ إجراء أمني في ميسان بعد قتل أحد عناصر سرايا السلام

السومرية نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن قائد عمليات ميسان، وجه بمحاسبة ضباط قاطع شرطة البلدة في العمارة، بعد مقتل أحد عناصر سرايا السلام.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الخروقات المتكررة، وآخرها التي حصلت ليلة أمس، وقتل أحد عناصر سرايا السلام، وجه قائد عمليات ميسان بمحاسبة آمر وضباط قاطع شرطة البلدة في العمارة وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم".

ويوم أمس، قال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احد اتباع التيار الصدري ومنسوب لسرايا السلام قتل في منطقة حي الحسين الجديد وسط ميسان".



وأضاف المصدر أن "عملية القتل تمت من خلال اطلاق نار من مجهولين".