بعد موقفه البطولي.. الغانمي يمنح قدما ممتازا لأحد منتسبي الشرطة ويكرمه مالياً

وذكر المكتب الاعلامي للغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي، إالتقى بأحد منتسبي فوج طوارئ بغداد الثامن بعد الشجاعة الكبيرة التي أبداها المنتسب في انقاذ مواطنين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية تعرضا لحادث اصطدام مع عجلة، مما أدى الى نشوب حريق بالدراجة وامتداد ألسنة النار لجسديهما في العاصمة بغداد".وأكد الوزير أن "هذا المنتسب هو الوجه الحقيقي لرجل الشرطة، وعنوان كبير لوزارة الداخلية"، مشيداً بـ"الشجاعة التي اتسم بها هذا المنتسب خلال هذا الحادث".وأمر الغانمي بـ"منحه قدم لمدة سنتين، كما كرمه تكريماً مالياً"، مشيراً الى أن "هذا العمل يستحق الفخر والتقدير.".