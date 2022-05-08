الغانمي يصل كربلاء

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن الغانمي "وصل إلى كربلاء المقدسة، والتقى عدداً من القيادات الامنية في المحافظة؛ لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع الأمنية هناك".