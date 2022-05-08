برلماني يوجه دعوة للغانمي بشأن ترقيات الضباط

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قضية ترقية الضباط في كل مرة تحصل فيها مشكلات نتيجة لعدم وجود مناصب شاغرة يشغلها المستحقين للترقية بسبب تمسك ضباط اخرين في تلك المناصب لفترات طويلة"، مبينا أن "كل ضابط في المنصب ينبغي أن لا يبقى لأكثر من ثلاث سنوات لفسح المجال للضباط الآخرين في الحصول على الترفيعات".واضاف الشمري، ان "وزير الداخلية مطالب في هذه أن يعمل على وضع خطة متكاملة يتم من خلالها تدوير الضباط ممن مضى عليهم أكثر من ثلاث سنوات في المنصب قبل فتح الترقيات لفسح المجال الى زملائهم الاخرين ممن استحقوا الترقية لشغل تلك المناصب ضمن مبدأ العدالة في منح الاستحقاقات وبما يساهم في تطوير العمل وبما ينسجم مع الدور الاستراتيجي والمهم الذي تلعبه وزارة الداخلية في حفظ الأمن".