بحضور وكيل الاستخبارات.. الغانمي يعقد اجتماعاً أمنياً رفيعاً في كربلاء

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعاً في قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشأت وبحضور وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة مفاصل الوزارة".ودعا الغانمي، جميع القادة الى "مواصلة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مفاصل الوزارة"، مشدداً على أن "الهدف الاسمى لوزارة الداخلية هو الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطن ومد اواصر الثقة بين رجال الامن والمواطنين".وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع التي تخص عمل الوزارة ومعالجة السلبيات وضرورة تقييم العمل الأمني والإنساني الذي تقوم به دوائر وزارة الداخلية خاصة التي لها تماس مباشر مع المواطنين، وفق البيان.وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، إلى محافظة كربلاء.وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن الغانمي "وصل إلى كربلاء المقدسة، والتقى عدداً من القيادات الامنية في المحافظة؛ لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع الأمنية هناك".