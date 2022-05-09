حملة امنية واسعة في بغداد.. هذه نتائجها

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم القبض على ثلاث متهمين وضبط بحوزتهم أسلحة غير مرخصة، فضلا عن القبض على اثنين آخرين لحيازتهم مواد مخدرة نوع كريستال".وأضاف البيان، انه "تم القبض على متهم بعد إبتزازه فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها مقابل مبالغ مالية، كما تم القبض على متهم لقيامه بأطلاق النار على احد المحال التجارية وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف".وتابع، "كذلك تم ضبط خمسة عشر سيارة عليها أشارة حجز و15 متسولاً ضمن عموم العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم".