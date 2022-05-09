القبض على عصابة من الأجانب تتاجر بالمخدرات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية ترافقها مفارز الجهد الاستخباري ومفارز من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت من تنفيذ واجب مشترك، وحسب قرار قاضي التحقيق المختص، تم خلاله ووفق كمين محكم من إلقاء القبض على اربعة اشخاص يحملون جنسية أجنبية يقومون بترويج مادة الكريستال المخدرة في مناطق وسط بغداد ضبط بحوزتهم كمية منها".وأضاف البيان، أن "المتهمين تمت إحالتهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".