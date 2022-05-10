خلية الإعلام توضح حقيقة وفاة الضابط الذي أصيب في الناصرية

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "خلية الإعلام الأمني، تتابع بشكل يومي الحالة الصحية لأمر اللواء الثاني قوات خاصة العقيد الركن" فهمي حسين " الذي أصيب خلال أداءه الواجب برمانة يدوية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".وتابعت الخلية، انه "بفضل الله وبحمده ان هناك استقرار في حالته الصحية، ومن المؤمل ان تقوم الكوادر الطبية بإجراء عملية جراحية له خلال الأسبوع الحالي".وأشارت إلى أن "الجهات الأمنية المختصة قد رصدت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تروج لاخبار كاذبة لا اساس لها من الصحة عن استشهاد هذا الضابط البطل متأثر باصابته".ودعت الخلية، "الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات خاصة فيما يتعلق بالقضايا والأمور الأمنية".