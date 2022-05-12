ضبط سبعة اوكار لداعش في صلاح الدين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " اللواء الأول التابع الى قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع قوات من الجيش العراقي، والأجهزة الأمنية البطلة الأخرى، وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش شرع لبدء عملية تفتيش لملاحقة عصابات داعش الإجرامية في جبال طوزخرماتو ومناطق بيركانة الواقعة شرق محافظة صلاح الدين".واضافت انه "تم العثور على 7 أوكار للإرهاب تم معالجتها بشكل كامل".