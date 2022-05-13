ضربة جوية تقتل ثلاثة إرهابيين في الأنبار

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات f16 التابعة للقوة الجوية العراقية استهدفت نفقاً بداخله عناصر داعش الارهابي".وأضاف البيان، أن النفق "يُستخدم مضافة لعصابات داعش الارهابي في محافظة الانبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة"، مشيراً إلى أن الضربة الجوية "أدت إلى مقتل ٣ من عناصر داعش الارهابي".