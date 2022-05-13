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الاستخبارات تنفذ أكثر من مئتي أمر قبض وتضبط كميات كبيرة من المخدرات
أمن
2022-05-13 | 12:22
296 مشاهدة
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، حصيلة واجباتها الأسبوعية، فيما تضمنت تنفيذ 209 أوامر قبض، وضبط 2.198 كغم من مادة الكرستال المخدرة.
أدناه الحصيلة كاملة، كما وردت إلى السومرية نيوز:
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