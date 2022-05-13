بعد سرقتهم ٦٨٤ هاتفا محمولا.. شرطة البصرة تطيح بالمتهمين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة العزيزية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين قاموا بسرقة ٦٨٤ هاتفا محمولا من أحد المحال في منطقة العشار" ، موضحة انه "تم إعادة جميع المسروقات".واضافت ان "العملية جرت خلال تجوال مفارز مركز شرطة العزيزية وملاحظة اربعة متهمين يقومون بنقل الأجهزة من أحد محال بيع الهواتف المحمولة، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليهم وبعد التحقيق معهم اعترفوا بعملية السرقة ، وتمت إحالتهم على الجهات المختصة".