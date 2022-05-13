مقتل شخص اثر "دكة عشائرية" في كربلاء

افاد مصدر امني، اليوم الجعة، بمقتل شخص واصابة اخر اثر "دكة عشائرية في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "دكة عشائرية بالرمانة وتؤدي إلى مقتل شخص وجرح شخص آخر لحالته خطره في منطقة تجاوز فريحة شرق محافظة كربلاء المقدسة".