مسلحون مجهولون يقتلون شخصا ويصيبون اخر غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه دراجة نارية يستقلها شخصين اثنين ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة الاخر ضمن شارع المشجر في الغزالية غربي بغداد".واضاف ان "قوة امنية من نجدة بغداد وحسب توجيهات مديرها تم تطويق المنطقة واجراء عملية تفتيش واثناء التفتيش تم القبض على شخصين تنطبق عليهم مواصفات الحادث تم اعتقالهم وضبط بحوزتهم سلاح نوع مسدس وتم تسليمهم وفق اجراءات اصولية".