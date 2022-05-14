إصابة ستة جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة ستة جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على القطعات الامنية في قاطع امام ويس بمحافظة ديالى".



وأضاف ان "الانفجار أسفر عن إصابة ستة جنود".

