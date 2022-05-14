الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات في النجف

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في إطار جهودها المبنية على تكثيف العمل الاستخباري للتصدي إلى المتاجرين والمتعاطين للمخدرات ، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية بعد استحصال الموافقات القضائية ، أثمرت عن إلقاء القبض على احد المتهمين والمطلوب وفق احكام المادة (28) مخدرات، وبالجرم المشهود بعد تفتيش منزله وضبط بحوزتة نصف كيلو من مادة الكرستال و1050 حبة مخدرة، فضلاً عن ثلاثة مسدسات وآلات جارحة".وأشارت إلى "ضبط المواد بمحاضر ضبط أصولية وتدوين أقواله بالاعتراف بالمتاجرة بالمخدرات".