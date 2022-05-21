"التنويم المغناطيسي".. العراقيون يواجهون أسلوباً جديداً للسرقة والداخلية توضح

والتنويم المغناطيسي، يستخدمه أشخاص متمرسون بالسرقة، يدخلون على الشخص الذي يريدون أن يسرقوه، ويبدأون بالكلام معه بطريقةٍ ما، ويلمسون يديه وفق ما تظهره المقاطع المصورة لعمليات السرقة، ثم بعد ذلك، يستسلم الضحية ويمنح السارق ما يريد من دون أي وعي، على حد تعبيرهم.وتواصلت السومرية نيوز مع إحدى الشركات في بغداد، التي تعرض أحد عامليها لما يسمى بـ "التنويم المغناطيسي"، حتى كشف صاحب الشركة التفاصيل الكاملة عن حالة السرقة التي حصلت.ويقول صاحب الشركة، "ج.س"، في حديث لـ السومرية نيوز: "أتيت إلى الشركة، وتفقدت الأموال وجدت بها نقصاً، وسألت العامل الموجود عن الأموال، حتى قال لي إنه لا يعلم أين ذهبت".ويضيف: "توجهت إلى كاميرات المراقبة، وعند تشغيلها وجدت شخصين أجنبيي الجنسية، فسألته عن الشخصين، حتى قال لي، إنهما يريدان معرفة كم تساوي العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي، وأنا بدوري شرحت لهما ذلك، وفتحت لهما خزنة الأموال".ويتابع الضحية الذي تعرض للحادث قائلاً: "لا أتذكر ما حصل، سوى أنني فتحت الخزنة"، حتى أكد صاحب الشركة، أنه "رأى بالشريط المصور، قيام الشخصين بأخذ الأموال من الخزنة، دون أن يحرّك العامل ساكناً أمامهما".ولفت إلى أن "الشخصين أخذا الأموال وهربا"، مشيراً إلى أن "أحد أصدقائه أيضاً تعرض لمثل هذه الحالة، لكن صديقاً آخر، عرف السارقان، حتى لاذا بالفرار".وتأكيداً لما ورد آنفاً، فإن وزارة الداخلية أعلنت بوقت سابق من اليوم، في بيان لها، القبض على متهمين أجنبيي الجنسية لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق تنويم الضحية مغناطيسياً في منطقة البياع بالعاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أجنبيي الجنسية لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق تنويم الضحية مغناطيسياً في منطقة البياع ببغداد".واضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع عن المتهمين ، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت عن الوصول إلى المتهمين والقبض عليهما وضبط العجلة التي كانا يستقلانها أثناء عملية السرقة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".وإلى جانب البيان أعلاه، قالت شرطة بغداد، في بيان الخميس (12 أيار 2022)، إنه "بعد ورود بلاغ الى مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد من احد اصحاب مكاتب الصيرفة يتضمن قيام ثلاثة متهمين بالدخول الى مكتبه وتنويمه مغناطيسيا وسرقة مبلغ مالي قدره ثلاثة الاف دولار".وأضاف البيان أنه "على الفور وجه قائد شرطة بغداد بغلق جميع منافذ المنطقة والقيام بحملة تفتيش ومتابعة فورية وباشرافه الشخصي وبالفعل تمكنت مفارز الفوج من تشخيص المتهمين الثلاثة والقاء القبض عليهم وضبط المبلغ المسروق".وحاولت السومرية نيوز، التقصي عن الموضوع بشكل أكبر، حتى تواصلت مع المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، لكشف تفاصيل حول الظاهرة.وقال المحنا في حديث لـ السومرية نيوز، إنه ""ثبت من خلال التحقيقات التي تجريها الشرطة، عدم وجود موضوع التنويم المغناطيسي، وإنما هناك حالات أخرى".وأضاف: "على سبيل المثال، ممارسة خفة اليد، أو التمويه، أو إيهام الشخص المقابل، أو الاتفاق مع الشخص المسروق، ويتم من خلال عملية تمثيلية يقومون بها هؤلاء المحتالون، لسرقة ما يريدونه"، مؤكداً بالقول: "دائماً ننشر توجيهاتنا ونبعث رسائل إلى المواطنين للحذر من هكذا عصابات".