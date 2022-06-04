اندلاع حريق في بناية بالبصرة - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في بناية بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع في بناية بمنطقة الجزائر وسط البصرة وفرق الدفاع المدني وصلت لإخماده".

