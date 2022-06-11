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مقتل شخص ونجله بهجوم مسلح في النجف
أمن
2022-06-11 | 16:48
المصدر:
السومرية نيوز
3,554 مشاهدة
أفاد مصدر محلي، السبت، بمقتل شخص ونجله بهجوم مسلح في محافظة النجف.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطنا ونجله قتلا بعد ان فتح مسلحون النار عليهما داخل مكتب عقار في المنطقة الزراعية قرب قرية الغدير".
ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.
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