مقتل شخص ونجله بهجوم مسلح في النجف

أفاد مصدر محلي، السبت، بمقتل شخص ونجله بهجوم مسلح في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مواطنا ونجله قتلا بعد ان فتح مسلحون النار عليهما داخل مكتب عقار في المنطقة الزراعية قرب قرية الغدير". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.