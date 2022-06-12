الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل مطعم في شارع فلسطين ببغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع داخل مطعم في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.





وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع داخل احد المطاعم ضمن منطقة شارع فلسطين بالعاصمة بغداد".