بالارقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/6/3 ولغاية 2022/6/11 كالاتي:
1 .تنفيذ اوامر قبض 1545
2 .القبض مطلقي العيارات النارية 18
3 .احالة متهمين الى المحاكم 217
4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 208
5 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 5
6 .مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 6
7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 563
8 .مضاهات طبعات الاصابع 92
9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 333
10. عدد طالبي النجدة 2275
11 .فض مشاجرات 1725
12 .ضبط عجلات مطلوبة 76
13 .تبرع بالدم 28
14 .القبض على المتسولين 1436
15 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 62
16 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 643
17 .طبع لوحات السيارات 19086
18 .اصدار اجازات السوق 13883
19 . اصدار سنوية السيارات 22918
20 .دعاوى حالات العنف الاسري 715