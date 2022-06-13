إحباط إدخال 6 كغم من المخدرات إلى البصرة

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية ادخال (6) كغم من المواد المخدرة على الشريط الحدودي".وأضاف البيان، أن المفارز "تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين يحملان الجنسية الأجنبية وضبط الزورق الذي حاولا فيه نقل المخدرات الى محافظة البصرة".وتابع البيان: "بهذه العملية الاستباقية، تم إفشال النوايا الدنيئة من ضعاف النفوس من دس سمهم داخل الحدود العراقية على يد الابطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".