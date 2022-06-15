العراق.. مقتل 4 إرهابيين ورسالة تفضح ما وجد داخل هاتف "داعشي"

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة وإستكمالًا لعمليات تطهير أرضنا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية، تمكن الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب من قتُل(3) من عصابات داعـش فجر اليوم الأربعاء في ناحية سركلان بمحافظة كركوك، حيثُ نَصب شُجعان الجهاز كمين إستخباري مُحكم وجهت فيه ضربة مباشرة بصاروخ يحمل على الكتف، أسفر عن قُتل هؤلاء الإرهابيين جميعًا".وعلى صعيد متصل، أشار البيان، إلى أن "الجهاز نفذعملية اخر لتفتيش أحد أوكار الإرهابيين في جبال مخمور بمُحافظة نينوى، تمكن فيها من قتل العُنصر المسؤول عن حراستها، حيثُ عثر أبطالنا داخل الوكر على (-اسلحة خفيفة - مواد طبية - سي فور (c4)ومواد متفجرة أُخرى - كواتم عدد وناظور حراري ونهاري- رمانات يدوية - كامرات للتصوير وهاردات مع فلاش ميموري - هواتف نقالة وبطاريات شحن)".أدناه صورة تظهر رسالة من أحد أمراء تنظيم داعش تكشف عن وجود "صور نساء كثيرة" في هاتف أحد عناصر داعش.