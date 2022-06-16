العثور على كدس عتاد في جبال حمرين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن الفعاليات الاستباقية لقيادة عمليات صلاح الدين، نفذت قوة من الفوج الرابع لواء المغاوير عملية تفتيش وتطهير جبال حمرين منطقة علاس من مخلفات عصابات داعش الارهابية".وأضافت، أن "القوة عثرت على كدس عتاد مختلف الأنواع يحتوي قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد (23)، وقنبرة هاون مهيئة كمصائد مغفلين عدد (22)، وقنبرة تنوير عيار 81 ملم عدد (11)"، لافتة الى أن "المواد رفعت الى مكان آمن وفجرت تحت السيطرة بدون حادث يذكر".