حصيلة عمليات أمنية من 3 محافظات.. القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة

السومرية نيوز – أمن

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، حصيلة الممارسات الأمنية خلال الـ24 ساعة ماضية في 3 محافظات.



وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على 10 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في واسط والمثنى و7 أشخاص ضبط بحوزتهم أسلحة غير مرخصة وكشف جريمة قتل غامضة والقبض على الجاني وعلى مبتز الكتروني ساوم فتاة بعدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ من المال و(238) متسولاً في بغداد".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم أصوليا".