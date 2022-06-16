تفاصيل جديدة لمقتل قيادات من "داعش" في وادي الثرثار

كشفت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تفاصيل جديدة لمقتل قيادات من "داعش" بوادي الثرثار في صلاح الدين، مؤكدة بينهم ما يسمى بـ"والي دجلة".



وقالت الخلية في بيان، إن "قاعدة بيانات متكاملة عن أسماء وكنى وعمل القيادات الإرهابية وعناصرها، حيث تسعى الاجهزة الأمنية المختصة لتحديد هذه العناصر الإجرامية ومعرفة مصيرها، اذ عملت الجهات المعنية على فحص جثث القتلى في العملية النوعية التي أشرفت عليها قيادة العمليات المشتركة، ونفذتها قيادة عمليات صلاح الدين، بعد الرصد الذي جاء على يد الابطال في خلية الاستهداف التابعة إلى قيادة العمليات المشتركة".

وأضافت "اذ زودت الخلية صقور الجو في طيران القوة الجوية وطيران الجيش، بمعلومات غاية الدقة عن تواجد ٨ قيادات ارهابية إجرامية مهمة جدا في وكر داخل وادي الثرثار غربي محافظة صلاح الدين بعد متابعة حثيثة دامت لساعات، وقد تم التأكد من هوية هؤلاء المجرمين بعد فحص فحصها في dna".

ولفت البيان "هم كل من ماهر علي عبدالله الجبوري المكنى ابو عزام (والي دجلة) وغانم عزيز صالح منصور الجواري المكنى ابو بلال (والي صلاح الدين) وسيف طارق ابراهيم الفراجي المكنى ابو سعد (مسؤول مالي) وجواد حسن خضير القيسي"، مشيراً الى أنه "مازال العمل مستمر لمعرفة هويات البقية من القتلى في هذه العملية التي نفذت يوم الرابع عشر من حزيران الجاري".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، أول أمس الثلاثاء، عن قتل 8 إرهابيين جنوب غرب صلاح الدين.