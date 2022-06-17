الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع ببستان كبير في المثنى (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في مركز الرميثة تمكنت بإسناد من مركزي (رتل الطوارئ والسماوة) ومفرزة الصوب الكبير ومفرزة الهلال من السيطرة على الحادث بهمة عالية بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى الأراضي الزراعية المجاورة والدور السكنية القريبة من موقع الحادث وبدون اي اضرار بشرية ".يذكر أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.