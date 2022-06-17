استهداف قاعدة للجيش التركي في نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة تركية للاستهداف بصاروخين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صاروخين سقطا في محيط قاعدة زليكان التركية بمدينة الموصل في محافظة نينوى".

