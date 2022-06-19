حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع (أنفوغراف)

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 10 - 18 حزيران 2022 كالاتي:
1 .تنفيذ اوامر قبض 1652
2 .القبض مطلقي العيارات النارية 14
3 .احالة متهمين الى المحاكم 203
4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 339
5 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 4
6 .مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 7
7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 612
8 .مضاهات طبعات الاصابع 68
9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 307
10. عدد طالبي النجدة 2517
11 .فض مشاجرات 1933
12 .ضبط عجلات مطلوبة 89
13 .تبرع بالدم 21
14 .القبض على المتسولين 1498
15 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 52
16 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 734
17 .طبع لوحات السيارات 16337
18 .اصدار اجازات السوق 15174
19 . اصدار سنوية السيارات 22186
20 .دعاوى حالات العنف الاسري 691