الكاظمي يصدر توجيهاً يخص التصنيع الحربي

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "تسلم اليوم، أول مسدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع الحربي بإسم بابل، تم اهداؤه له من قبل رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، وذلك على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم".وفيما ثمّن الكاظمي "جهود العاملين فيها، أكد أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكّنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح"، موجهاً بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والاطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجال.