العراق والناتو يبحثان التعاون البنّاء في الاستشارة والتدريب

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني اينوتشي، إذ تم استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون البنّاء بين الطرفين، لاسيما في مجال الاستشارة والتدريب".وجدد الأعرجي، "حرص العراق على إنجاح مهمة الناتو التدريبية وبناء القدرات والاستشارة، بما يعزز من قدرته في مواجهة الإرهاب والقضاء على الزمر الإرهابية".